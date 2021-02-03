محمد الزهار يعلن تحويل روايته «حب إلا ربع» لفيلم سينمائي

أعلن الكاتب والسيناريست محمد ماهر الزهار عن تحويل روايته "حب إلا ربع" إلى فيلم سينمائي، بعد تعاقده مع إحدى شركات الإنتاج لتقديمها كفيلم في الفترة المقبلة.وأكد الزهار في تصريحات صحفية، أنه سيعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالعمل فور الاستقرار على المخرج الذي سيتولى مهمة الإخراج وكذلك أبطال العمل.وأشار الكاتب محمد ماهر الزهار إلى أن رواية "حب إلا ربع" تدور أحداثها حول قصص عديدة للحب من على الإنترنت وما يصاحبه من مشكلات عديدة بدأت تلوح في الأفق منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرح الرواية أيضًا العديد من المشاكل الاجتماعية الموجودة لدى أغلبية الأسر المصرية والعربية، وهذا كله إطار اجتماعي ورومانسي ودرامي شيق.