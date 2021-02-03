محافظ القليوبية: فتح عيادات «صدر 23 يوليو» الأسبوع المقبل للمرضى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بشكل يومي للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا ومتابعة تنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة.وتفقد محافظ القليوبية في جولته مستشفى الخانكة المركزي، والذى ضم أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى إلى الخدمة في اقرب وقت، ممكن لتسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.وخلال الجولة اكد مدير المستشفى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم فتح العيادات الخارجية لاستقبال مرضي الدرن والصدر، حيث تم توفير مبني بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضي التي سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضي الصدر والدرن.وأكد "الهجان"، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحين طبيين يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تجميل وتشجير طريق ترعة الإسماعيلية عند أسفل نزلة مسطرد، ووجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الدائري اتجاه مسطرد وشارع ترعة الإسماعيلية امام مدرسة احمد شعلان ناصية الشابوري، بناء على شكوى المواطنين، بتواجد تراكمات القمامة، حيث تم رفع القمامة، موجهّا بتشجير مناطق مركز شباب عزبة سليم ومدرسة احمد شعلان الابتدائية ومسجد المقاولون العرب، كما شدد على وضع صناديق قمامة وتحرير محاضر لأي مواطن يلقي القمامة فى الشارع وفي غير الأماكن المخصصة.واستكمل المحافظ الجولة بتفقد اعمال الرصف بطريق كوبري أبوزعبل (عند مصرف البلبيسب) إنشاء طريق جديد لمدخل أبوزعبل بطول 850 مترًا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال ليتم الانتهاء من الطريق ليكون مدخلًا بديلًا لمنطقة أبوزعبل ليقضى علي التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلي عشر دقائق فقط.