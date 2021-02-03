رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية: فتح عيادات «صدر 23 يوليو» الأسبوع المقبل للمرضى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:30 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
طباعة
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي شبرا الخيمة والخانكة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة عدد من شكاوي المواطنين، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بشكل يومي للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم ميدانيًا ومتابعة تنفيذ المشروعات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، لتسليمها وإدخالها الخدمة.

وتفقد محافظ القليوبية في جولته مستشفى الخانكة المركزي، والذى ضم أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد علي ضرورة الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى إلى الخدمة في اقرب وقت، ممكن لتسهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي جرى الانتهاء من تطوير المبنى (أ) والمبنى (ب) بها، وهي تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وخلال الجولة اكد مدير المستشفى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم فتح العيادات الخارجية لاستقبال مرضي الدرن والصدر، حيث تم توفير مبني بمدخل مستقل لتقديم الخدمة في تلك العيادات كما سيتم توفير 100 سرير بطابق منفصل للمرضي التي سيتم حجزهم عن طريق العيادات الخارجية من مرضي الصدر والدرن.

وأكد "الهجان"، أن مستشفى الخانكة المركزي ومستشفى 23 يوليو سيمثلان صرحين طبيين يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تجميل وتشجير طريق ترعة الإسماعيلية عند أسفل نزلة مسطرد، ووجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الدائري اتجاه مسطرد وشارع ترعة الإسماعيلية امام مدرسة احمد شعلان ناصية الشابوري، بناء على شكوى المواطنين، بتواجد تراكمات القمامة، حيث تم رفع القمامة، موجهّا بتشجير مناطق مركز شباب عزبة سليم ومدرسة احمد شعلان الابتدائية ومسجد المقاولون العرب، كما شدد على وضع صناديق قمامة وتحرير محاضر لأي مواطن يلقي القمامة فى الشارع وفي غير الأماكن المخصصة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد اعمال الرصف بطريق كوبري أبوزعبل (عند مصرف البلبيسب) إنشاء طريق جديد لمدخل أبوزعبل بطول 850 مترًا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال ليتم الانتهاء من الطريق ليكون مدخلًا بديلًا لمنطقة أبوزعبل ليقضى علي التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلي عشر دقائق فقط.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)