العراق: القبض على قيادى بارز فى داعش جنوب بغداد

ألقت الشرطة الاتحادية في العراق القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابية والمكنى بـ"أبو خليل" جنوب العاصمة بغداد.وقالت الشرطة الاتحادية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة الاتحادية نفذت عملية نوعية في منطقة "كويريش" جنوب بغداد تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المُنتمية لعصابات داعش الإرهابية والمكنى "أبوخليل" والمطلوب قضائيا وفق المادة (4) إرهاب.وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات التحقيقية المختصة.