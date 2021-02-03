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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حميات الأقصر» توقع اتفاق تعاون لإجراء تحاليل مناعية مجانية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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شهد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، توقيع اتفاق تعاون مشترك بين مستشفى الحميات ومستشفى الأورمان لإجراء تحاليل مناعية مجانية لكل من مرضى الفيروسات الكبدية، ومرضى نقص المناعة بحميات الأقصر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات، والدكتور هاني محمد حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، ومحمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسه شفاء الأورمان، وصبري عبدالمجيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأثنى محافظ الأقصر، على المجهود الرائع لمستشفى شفاء الأورمان بعد أن قدمت تبرعات أجهزة طبية قيمتها تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه لمستشفى حميات الأقصر، وذلك من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني مع الدولة، والعمل المشترك، خاصة خلال الجائحة للعمل ككيان واحد مشترك، مشيدًا بتطور المنظومة الصحية بشكل عام، خاصة مع قرب افتتاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والتطوير الهائل والجديد والمستحدث.

وأشار وكيل صحة الأقصر، إلى أن الخدمات الطبية المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ستكون غير مسبوقة، وتغطي جميع الخدمات النادرة ومن خلال أجهزة طبية متقدمة جدا.

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