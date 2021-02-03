«مصريين المملكة»: تعليق الرحلات للسعودية لن يخلف عالقين مصريين

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه لن يكون هناك مشكلة فيما يخص "العالقين بالمقيمين" أو الزائرين المصريين بالسعودية، بعد قرار تعليق دخول المملكة العربية السعودية لـ20 دولة من ضمنهم مصر ابتداءً من الساعة 9 مساء اليوم، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد19) وللمحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة.وأفاد حنفي، في بيان، أن الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية إلى مصر لن تتوقف حسب جدولة الرحلات من قبل خطوط الطيران المختلفة ولن يسمح بمغادرة المملكة أو دخول مصر إلا بعد عمل مسحة لفيروس كورونا بالمملكة تفيد أن الشخص المغادر غير مصاب، وفقًا للإجراءات الوقائية والإحترازية المعمول بها بالدولتين.