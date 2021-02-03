رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الطقس بشمال سيناء

قرر الدكتور محمد عبد لفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، وذلك بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، ووجه باستعداد كل المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.من جانبه أعلن سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور، عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية، بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.