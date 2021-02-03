جيش ميانمار يداهم مكاتب «سان سوتشي» ويصادر أجهزة كمبيوتر

داهم جيش ميانمار مكاتب الزعيمة المدنية "أونج سان سوتشي"، وصادر أجهزة كمبيوتر ووثائق، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أول أمس الإثنين الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال "أونج سان سوتشي" والرئيس "وين مينت" ومسئولين كبار آخرين في الحزب.وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.