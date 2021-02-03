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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الأقصر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه يجرى مواصلة دعم المواطنين فى أول محطة للغاز الطبيعى بالمحافظة والتى تقع على طريق المراسى السياحية بمدينة البياضية، لإجراء عمليات تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى تنفيذًا لتوجيهات الحكومة ومجلس الوزراء بالتحول للغاز الطبيعى بدلًا من البنزين وأنواعه المختلفة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان، أنه تم فتح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى ومركز تحويل السيارات رسميا يوم الأحد الماضى، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وبناء على توجيهات المستشار محافظ الأقصر، موضحا أنه فى اليوم الأول لتشغيل أول محطة ومركز تحويل للسيارات بالغاز الطبيعي، تم تحويل أكثر من 25 سيارة تعمل بالغاز الطبيعى بنجاح، مما يحقق مردود اقتصادى وحفاظا على البيئة، وكذلك جار الأسراع فى إجراءات وخطط إقامه محطات جديدة.

وفى نفس السياق، أعلنت شركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس، بدء العمل بمركز تحويل وصيانة كارجاس الأقصر بدءًا من يوم الثلاثاء 2 فبراير بمحطة النيل البياضية طريق الجولي فيل، حيث تم البدء فى الحجز من يوم الإثنين الماضى، وتقرر أن يتم التركيب بأولوية التعاقد مواعيد الفحص المجاني والتعاقد والتركيب من 8 صباحًا حتى 3 مساء، حيث تقدم الشركة أحدث أجيال كارجاس للحقن المتزامن، بالإضافة إلى جميع الأجهزة والأسطوانات التي تناسب جميع السيارات سيدان فان ميكروباص بدون مقدم، وذلك بمعدلات توفير أداء مميزة بالتزامن مع أكبر حملة تقوم بها الشركة تحت رعاية وزارة البترول لإنشاء محطات غاز فى كل أنحاء مصر.

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