السنيني: إدراج 52 مشروعا في المرحلة الثانية لـ «حياة كريمة» بمطروح

قال منسق مبادرة حياة كريمة بمطروح المهندس حسين السنيني، إنه في المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تم إدراج 6 قرى جديدة، وهي "السلام، فوكه، حلازين، كشوك عميرة، شماس، المراقى" وسيتم بها أعمال التطوير وفقا لكل قطاع، وتضم 52 مشروعا، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ في 8 مشروعات منهم 90%، وجاري تنفيذ باقي المشروعات بعد تخصيص الأراضي وتحديد المواقع وإجراء بعض المقايسات وبدء بعض المشروعات خلال هذا الشهر.أوضح "السنيني" في تصريحات لـ"الدستور" أنه في قطاع الصحة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة سيتم إحلال وتجديد وتجهيز ورفع كفاءة 4 وحدات صحية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة بقرية كشوك عميرة، وإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكه بدعم من محافظة مطروح، مؤكدا أنه فى قطاع الصرف الصحي مستهدف استكمال أعمال الصرف في 4 قرى التي بدأت المرحلة الأولى، موضحا أنه فى قطاع المياه مستهدف إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدره 100م 3 يوم، ومد شبكة مياه بطول 3 ك بقربه السلام، وتطوير شبكه الري بقريه المراقي وعمل محول كهرباء جديد لمحطه التحليه بشماس.وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 100 بئر لجمع مياه الأمطار وتطهير 20000م3 من الآبار الرومانية، كذلك تطير 1000 م3 من آبار نشو وإنشاء 18 خزان لجمع مياه الأمطار بالتجمعات السكانية، مؤكدا على أنه في قطاع الكهرباء مستهدف تركيب 4 محولات كهربائية وأعمدة جديدة ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكه وحلازين وكشوك عميره.وأكد أنه في قطاع مراكز الشباب سيتم إنشاء ملعب خماسي جديطد نجيل صناعي بقرية السلام، مشيرا إلى أنه في قطاع التعليم مستهدف رفع كفاءة 3 مدارس وإحلال وتجديد 3 مداس ورفع كفاءة 6 مدارس فصل واحد وجاري رصف عدد من الطرق بالقرى المستهدفة.