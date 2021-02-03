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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الغرب لا يحتاج لحجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:16 ص
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية لا تحتاج إلى حجج حقيقية لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

جاء ذلك في تصريحات لزخاروفا أوردتها وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، تعليقًا على احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني من قبل الدول الغربية.

وأضافت: "إنهم لا يهتمون بجوهر المسألة بالتأكيد، إنهم يستخدمون أية حجة كانت، وإذا كانت الحجة موجودة فسيخرجونها من أحلك زاوية، وإذا لم تكن موجودة فسيخلقونها بأنفسهم، وهذا هو التكتيك الذي كان قائمًا عام 2020 وعام 2016 وعام 2011، وهذه هي سياسة محاولة الردع التي تتم ممارستها منذ سنوات طويلة".

وقضت محكمة في موسكو، أمس الثلاثاء، على نافالني بالسجن النافذ لثلاث سنوات ونصف، في قضية فساد سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وأوصت الخارجية الروسية سابقا الساسة الأجانب الذين يعلقون على قضية نافالني، باحترام القانون الدولي والاهتمام بقضايا بلادهم، في حين أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا ينوى الإصغاء للتصريحات الغربية حول نافالني.

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