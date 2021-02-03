«الطوخي»: «الأسمدة» وراء تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

قال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة ووجود مشكلة في عملية التسويق، يرجع إلى الكميات الكبيرة التي يستخدمها المزارعون من الأسمدة والمبيدات.وأضاف «الطوخي»، في تصريحات خاصة لـ«لدستور»، أن بعض المزارعين يضيفون مبيدات إلى الأسمدة، وكذلك هرمونات لزيادة حجم الثمار والمحصول في الخضر والفاكهة، وهذه السلع تفسد عند وضعها في الثلاجات خلال فترة وجيزة، ولا بد من التعامل مع المبيدات طبقا للتوصيات الفنية من لجنه مبيدات الآفات بوزارة الزراعة.وأكد على ضرورة توفير المبيدات عن طريق الجمعيات الزراعية للحد من انتشار المبيدات الفاسدة، وأن تسوق وزارة الزراعة المحصول حتى يقوم المزارع ويتثنى ذلك من خلال قيام المزارع بزراعة المحصول زراعة نظيفة بدون أسمدة ومبيدات.