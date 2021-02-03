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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تمد آلية «كوفاكس» بـ 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:55 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تعتزم مد آلية "كوفاكس" التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد، بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية "كوفاكس"، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر، ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير أن مجموعة "سينوفاك بيوتيك" للتكنولوجيا الحيوية، ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، وشركة كانسينو بيولوجيكس قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

وأعلن "وانغ ون بين"، المتحدث باسم الوزارة خطة التسليم في إفادة دورية، اليوم الأربعاء، دون الخوض في التفاصيل.

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