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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: توفير 15 فرصة تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تم توفير 15 فرصة تدريبية في الهيكل الإداري بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين في الخارج (سواء الدارسين أو المقيمين)، حيث تم منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE.

وقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير، للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة، وتوفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا في الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كافة المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم في المشاركة في دفع عجلة التنمية على أرض الوطن.

ويأتي توفير هذه الفرص التدريبية في إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة للاستراتيجية، وهو إقامة ملتقى سنوي للتوظيف للشباب الدارسين بالخارج بهدف دمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفي الشركات والمؤسسات المصرية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في التسجيل، الدخول إلى الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة اضغط هنا التدريب22الأكاديمية-الوطنية-للتدريب

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، قد أعلنت الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" يوم الأحد الماضي، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج عبر الرابط اضغط هنا

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