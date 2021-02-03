«لو بتحب الألغاز».. إليك أفضل 10 أفلام تشويق

هناك العديد من الأشخاص من مُحبي الأفلام التى تعتمد على الألغاز والتفكير، مما يحقق له الاستمتاع بالمشاهدة لآخر الفيلم، ويوضح موقع Bright Side 10 أفلام يمكنهم تحقيق ذلك.



فيلم اثنا عشر قردا

اثنا عشر قردا

يتحدى هذا الفيلم الذي أخرجه تيري جيليام أي تفسير أو وصف: من خلال مؤامرة واضحة ومبتذلة على ما يبدو لفيلم خيال علمي، تمكن بطريقة ما من إنشاء فيلم يصعب وصفه على الإطلاق بالخيال،على الرغم من الحبكة البطيئة، فإنها تلتقط بسرعة ولا تسمح لك بالذهاب حتى اللحظات الأخيرة.





فيلم اللعبة

اللعبة

لا توجد طريقة أفضل للتعرف على الأسلوب الشهير لهذا المخرج من فيلم ديفيد فينشر المثير بجنون العظمة، يشرح السيد الواقع طبقة تلو الأخرى بحيث لا يعرف الجمهور ما إذا كان هناك أي حقيقة على الإطلاق، تحاول شخصية مايكل دوغلاس حل اللغز في محاكاة الواقع التي أنشأها شقيقه لمعرفة مدى صلابة العالم.





فيلم جزيرة شتر

جزيرة شتر

حوارات الفيلم وأصواته ستثير أعصابك بالتأكيد، يبدو أنه يتعمق في أعماق الروح ويلامس الجزء الأكثر حساسية في قلوبنا.

الفيلم إثارة نفسية أمريكي صدر عام 2010 من إخراج مارتن سكورسيزي ومأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة دينيس ليهان، الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو الذي يلعب دور المحقق إدوارد "تيدي" دانيلز الذي يحقق في حادثة اختفاء أحد المرضى في مستشفى نفسي واقع في جزيرة شاتر.



فيلم مصدر الرمز

مصدر الرمز

إنها قصة مثيرة وذات مغزى ولها روابط يمكن إجراؤها في الحياة اليومية، تأكد من إبقائك على حافة مقعدك، هو فيلم خيال علمي وإثارة أمريكي صدر سنة 2011 من إخراج دونكان جونز، تأليف بن ريبلي، وبطولة جيك جيلنهال، ميشيل موناغان، فيرا فارميجا وجيفري رايت.



فيلم واقع بين النجوم

واقع بين النجوم

مع مزيج رائع من الخيال العلمي والعناصر الدرامية المفجعة، أصبح الفيلم على الفور تحفة فنية، الموضوعات الموجودة في الفيلم، مثل الأسرة والحب والخيانة خالدة وواضحة لجميع الناس، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن للأعماق الغامضة للفضاء اللامحدود أن تفعل أي شيء سوى إثارة إعجابك.

تمكن المخرج من نقل ضخامته الهائلة موضحًا مدى صغر حجمنا مقارنة بالكون. من خلال الجمع بين هذه الأشياء المتناقضة تقريبًا، حقق كريستوفر نولان نجاحًا حقيقيًا.



فيلم الآن أنت تراني

الآن أنت تراني

يعرض الفيلم قصة عن "الفرسان الأربعة"، وهو فريق من أعظم المخادعين في العالم، الذين يسرقون البنوك أثناء أدائهم ويعطون بعض العائدات للجمهور، بمجرد بدء الفيلم لن تتمكن من إبعاد عينيك عن الشاشة.

وهناك شيء آخر يجب ذكره هنا: الحيل السحرية المعروضة في الفيلم مذهلة للغاية ويتم تقديمها بشكل احترافي للغاية، هذا الفيلم بالتأكيد يستحق المشاهدة.



فيلم تأثير الفراشة

تأثير الفراشة

إيفان، الشخصية الرئيسية في هذه القصة، يعاني من مرض غريب ورثه عن والده السيكوباتي الذي هو الآن محبوس في مصحة عقلية، لا يتذكر إيفان بعض حلقات حياته، والتي حدثت خلالها أحداث غريبة ومروعة، بعد أن التحق بالجامعة، اكتشف اكتشافًا مفاجئًا: يمكنه العودة إلى طفولته وتغيير المستقبل بأفعاله





فيلم المصفوفة

المصفوفة

يعتبر فيلم The Matrix أحد أفلام العبادة، وقد جلب الكثير من الأفكار المبتكرة في صناعة السينما، إنها تحفة خيال علمي حقيقية، لا مبالغة، إنه أحد تلك الأفلام التي تترك انطباعًا عميقًا ودائمًا لدى كل مشاهد..



فيلم ديجا فو

ديجا فو

لقد عانى الجميع تقريبًا من تجربة deja vu مرة واحدة على الأقل في حياتهم، نشعر أحيانًا كما لو أننا عشنا هذه اللحظة بالفعل، وقد حدث هذا الشيء من قبل في ماضينا.



يمكن تفسير هذه الظاهرة بعدة طرق مختلفة، ولكن مهما كان موقفك تجاه deja vu فإن هذا الفيلم سيجعلك بالتأكيد تعتقد أن العودة في الوقت المناسب وتغيير ماضيك أمر ممكن.



فيلم نادي القتال