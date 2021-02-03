التحقيق في سقوط فتاة من الطابق الـ5 بالزاوية

تباشر نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في سقوط فتاة من الطابق الخامس بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء عائلة الفتاة للاستماع لأقوالهم.كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالى بسقوط فتاة من عقار سكنى بمنطقة الزاوية الحمراء، وتسبب في إصابات بكسور بالغة في الجسد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين سقوط فتاة عشرينية من الطابق الخامس لعقار، وتم نقلها إلى المستشفى.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.