ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهي، حيث شارك في الحملة، أعضاء إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة وقسم رخص الأنشطة والمحلات وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.أسفرت الحملة عن ضبط عدد 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات داخل الاماكن المغلقة والمقاهى والمحال العامة.وتم تحرير محاضر فورية بالتصالح بتوقيع غرامات فورية 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة بقيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، حيث بلغ إجمالي المتحصلات 350 جنيها، كما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.