وزير التنمية المحلية: تكليف القيادات بتكثيف متابعة مشروعات المحافظات

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القائمين على صندوق التنمية المحلية بالوزارة، بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات، وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات.وأكد وزير التنمية المحلية أن هدف القروض توفير فرص عمل للشباب من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى، خاصة مع توفير التمويل الإضافي للصندوق الذى يبلغ 15,8 مليون جنيه بعد استنفاذ الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.وأشار "شعراوي" إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالي، دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق، وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم، وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الإقراض وتحصيل الأقساط.وطالب الوزير الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.وأضاف أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مشيرًا إلي قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوى مجانًا للمستفيدين، ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع، وتختلف هذه الفترة طبقًا لنوعية وطبيعة المشروع.