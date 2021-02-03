«العربية»: «حمدوك» لن يُعلن تشكيل الحكومة السودانية غدًا

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، لن يعلن تشكيلة الحكومة، غدًا الخميس، كما كان مقررًا.وبحسب ما نقلت قناة «العربية» عن المصادر نفسها، تسلم «حمدوك» تسلم يوم الإثنين الماضي، قائمة ترشيحات 17 حقيبة وزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير.ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جدًا، متعلقة بالوعي السياسي بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية.وذكر البيان أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جدًا عن التنوع والتعدد في السودان.وقال مجلس الوزراء، الإثنين، إنه ينتظر ترشيحات الجبهة الثورية للوزارات السبعة المعنيين بها.ويُعلن مجلس الوزراء برنامج المرحلة القادمة قبل إعلان التشكيل الوزاري.