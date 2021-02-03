الإفراج عن بعض معتقلي احتجاجات جامعة البسفور

أفرجت السلطات التركية، عن بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم الأيام الماضي اثر مشاركتهم في احتجاجات جامعة البوسفور.وقال مكتب حاكم مدينة إسطنبول، الأربعاء، إنه تم الإفراج عن 76 من بين 105 أشخاص اعتُقلوا خلال احتجاجات على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين رئيس لإحدى أكبر الجامعات في البلاد، وفقا لما نقلته إذاعة مونت كارلو الفرنسية، اليوم.وتأتي الاحتجاجات ردا على تعيين الرئيس التركي رجب أردوغان، للأكاديمي والمرشح السياسي السابق مليح بولو رئيسا للجامعة ووصفوا القرار بأنه غير ديمقراطي.وتجمع المئات أمس، الثلاثاء، في حي كادي كوي بالمدينة لكن الشرطة فرقت الحشود، باستخدام مقذوفات رذاذ الفلفل واعتقلت نحو 100 فرد.