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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أتت حرائق غابات خرجت عن السيطرة في بيرث رابع مدن استراليا، على 71 منزلا وفقا لما أعلنته السلطات، اليوم الأربعاء، التي طلبت من السكان عدم الالتزام بإجراءات الإغلاق ومغادرة المناطق المهددة.

و طالت النيران مساحات شاسعة من الأراضي في مرتفعات بيرث وكانت تتجه نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان، وأصيب ستة إطفائيين بجروح طفيفة بينهم شخص، وقال مسؤولون إنه أصيب بحروق وواصل العمل على إخماد النيران، لكن لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وقال مسؤول الإطفاء في غرب استراليا دارين كليم، "فقدان الناس لمنازلهم، أمر مؤلم فعلا، نحن نتعاطف معهم".

وصدرت عدة تحذيرات وسط توقعات بتدهور الوضع في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بسبب سرعة الرياح، وتأتي الحرائق فيما يلزم السكان إغلاقا إثر رصد بؤرة لفيروس كورونا المستجد وتشمل إجراءات الإغلاق التي فرضت الأحد نحو مليوني شخص في بيرث ومحيطها.

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