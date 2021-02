«المصري للدراسات الاقتصادية» الخامس عالميًا في مراكز الفكر الاقتصادي

صنف تقرير Global Go To Think Tank لعام 2020 الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومقره بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في المركز الخامس لمراكز الفكر الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين 101 مركز فكري، متقدمًا 6 مراكز عن العام السابق ومتصدرًا بذلك كل مراكز الفكر الاقتصادى بالمنطقة، حيث تعمل المراكز الأربعة الأولى في الترتيب بمجالات غير اقتصادية.كما حاز المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على المركز 41 عالميًا، في مؤشر مؤسسات الفكر الرائدة في مجال السياسات الاقتصادية المحلية Top Domestic Economic Policy Think Tanks في نفس التقرير، وذلك من بين 143 مركزًا فكريًا على مستوى العالم، متقدمًا 8 مراكز عن العام السابق، ليكون وفق هذا الترتيب مركز الفكر المصرى الوحيد في هذا المستوى.وجاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضمن أفضل المراكز البحثية التي حققت أفضل استجابة مؤسسية وفى مجال السياسات لجائحة «كوفيد- 19» على المستوى العالمى، وهو مؤشر جديد تم استحداثه في تقرير هذا العام.جدير بالذكر أن تقرير Global Go To Think Tank يهدف إلى خلق شراكات مؤسسية دائمة، وعلى مستوى الدول من خلال إشراك وتعزيز مراكز الفكر التي أظهرت القدرة على إعداد بحوث عالية الجودة في مجال السياسات، وبناء قدراتها حول العالم.