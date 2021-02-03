بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

بدأت اليوم الأربعاء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا رسميا في مختلف أنحاء باكستان، طبقا لما ذكرته إذاعة باكستان اليوم.وتم إعطاء موظفي الرعاية الصحية أول جرعات من لقاح "سينوفارم" في مراسم خاصة في مركز القيادة الوطنية والعمليات في باكستان.وفي حديثه خلال تلك المناسبة، قال وزير التخطيط والتنمية، أسعد عمر إن "موظفي الصحة هم أبطالنا الحقيقيون في الحرب ضد الجائحة، ولهذا السبب تقرر إعطاء اللقاح لموظفي الصحة في المقام الأول".