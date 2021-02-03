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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صندوق التنمية المحلية يمول 2194 مشروعا بـ 24مليون جنيه في 9 محافظات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021علي تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت2،3 مليون جنيه، موضحًا أن المشروعات تتضمن 130 مشروعًا للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات الـ 9 هي "المنيا، وسوهاج، وبنى سويف، والدقهلية، والغربية، والأقصر، والوادي الجديد، والشرقية، والمنوفية"، لافتا إلى أن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلي تمويل 2194 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات24،3 مليون جنيه.

وأضاف " شعراوي" أن أكثر المحافظات إقبالًا علي قروض الصندوق هي المنيا بعدد 445 مشروعًا، والدقهلية 389 مشروعًا، وسوهاج 290 مشروعًا، والغربية 269 مشروعًا، والشرقية 174 مشروعًا، وقال أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.

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