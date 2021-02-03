قرار من النيابة ضد المتهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة بالساحل

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام، حبس متهمين بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الساحل، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ حال استقلاله سيارة يعمل عليها كسائق، وعثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص غير معلوم لديه بدائرة مركز شرطة دسوق بكفرالشيخ، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص "محدد" نظير تحصله على مبلغ مالي.وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المضبوطات وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وبحوزته مبلغ مالى.واعترف بحضوره لإستلام المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته قيمة شراء الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.