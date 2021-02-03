على الطريقة البرازيلية.. سمك «الموكيوكا»

يعتبر السمك من أشهر الأكلات المحبوبة في كل بيت، وهو من الأكلات المفضلة لدى الكثير، حيث يفضل البعض التنوع في طرق طهي السمك.ويعتبر المطبخ البرازيلي من أشهر المطابخ التي تطهي السمك وخاصة السمك الأبيض "الموكيوكا".الدستور تقدم لكم طريقة عمل السمك البرازيلي "الموكيوكا".- المقاديركيلو من السمك الأبيض (سمك أبو سيف).أربعة من فصوص الثوم المهروسة.حبّة بصل مفرومة.حبّة من الفلفل الرومي الأصفر.كوبين من عصير الطماطم.نصف كوب من زيت الزيتون.ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.ملعقة كبيرة من بهار البابريكا.ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.ملعقة كبيرة من الملح.نصف كوب من الكزبرة المفرومة.نصف كوب من حليب جوز الهند.كمية من البصل الأخضر.- طريقة تحضير سمك الموكيوكا البرازيلينقطع السمك على شكل مكعبات بعد التنظيف.تتبل قطع السمك بعصير الليمون والثوم مع الملح والفلفل بشكل جيد.نُسخن زيت الزيتون ونطهو فيه البصل مع الطماطم والبابريكا على نار متوسطة درجة الحرارة.نُضيف شرائح الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر مع الملح والفلفل ونطهو السمك.نقوم بإضافة الكزبرة المفرومة، ثمّ نُضيف حليب جوز الهند ونتركه على النار لمدة خمس دقائق.