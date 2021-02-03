نيرمين الفقي تخطف الأنظار في كواليس «لؤلؤ» على «إنستجرام»

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة ناعمة، وارتدت بلوزه ستان بيج، ومكياج ناعم أبرز ملامحه الرقيقة خلال كوليس تصوير مسلسل "لؤلؤ".وكانت آخر أعمالها هي مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، محمد الشرنوبي.