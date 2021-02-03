«حماس» تدين طلب كوسوفو فتح سفارة لها في القدس

أدان المتحدث الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم، توقيع كوسوفو اتفاقية علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وطلبها فتح سفارة لها في مدينة القدس.وقال قاسم، في بيان صحفي وصل لـ"الدستور" نسخة منه، إن هذا التعهد من كوسوفو بفتح سفارة لها في مدينة القدس هو انتهاك لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية.وشدد قاسم أن مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئا.