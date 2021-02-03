«محافظات قومي المرأة» يواصل التوعوية بمواجهة كورونا

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقالت الدكتورة سهام جبريل، إن اللجنة تواصل دورها التوعوى لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجه الثانية والتي تعرف بخطورتها، مؤكدة على أهمية التأكيد على الدور الهام للمرأة في حماية أسرتها من خلال إتباع طرق التغذية الصحية.وأضافت جبريل، أن الاجتماع ناقش تنظيم ندوة حول "سبل إعادة بناء قيم الأسرة المصرية" والتي تتضمن العديد من المحاور بينها الجرائم الإليكترونية وضرورة التصدى لها لما تمثله من تهديد لاستقرار الأسرة والمجتمع وارتفاع معدلات الطلاق وبحث أسبابها، مع إعداد مجموعة من الرسائل التوعوية.كما ناقش الاجتماع دور اللجنة في التمكين الاقتصادي للمرأة في كافة المحافظات، وتم مناقشة فكرة تنظيم حلقة نقاشية تستعرض خصوصية كل محافظة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكل ما يتعلق بها من تمويل وتسويق وتشغيل لضمان نجاحها، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع فروع المجلس والجامعات الإقليمية من خلال زيارات ميدانية او لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.