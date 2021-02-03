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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جلسة عاجلة لمحاكمة سفاح الجيزة بتهمة قتل 4 أشخاص والتمثيل بجثثهم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:23 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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كشفت مصادر قضائية، أن محكمة الاستئناف ستعلن خلال أيام، موعد أولى جلسات قضية "قذافى فراج" الشهير بـ"سفاح الجيزة" المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثث الضحايا بإخفائها عن طريق الحفر والدفن غير المصرح به، لمحاكمته أمام إحدى دوائر جنايات الجيزة، فيما هو نسب إليه من اتهامات.

وتسلمت محكمة الاستئناف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم.

وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليهم فى قضية سفاح الجيزة، تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الاثنين، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت "النيابة العامة" إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكاب الوقائع الأربعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهما.

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