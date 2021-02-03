عمان: بدء تطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا الأحد المقبل

تبدأ وزارة الصحة بسلطنة عمان يوم الأحد المقبل تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد – 19 باستخدام اللقاح المُصنّع من قبل شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.وتستهدف الحملة -وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء في هذه الفترة فئة "كبار السن" ممن يبلغون 65 عامًا فما فوق في جميع محافظات السلطنة، بغض النظر عما إذا كانوا "أصحاء" أو "يعانون من أي أمراض مُزمنة" على أن يتم تلقي اللقاح في مراكزالتحصين المُعلن عنها في المحافظات. وسيكون هناك فاصل زمني يصل إلى 4 أسابيع على الأقل بين الجرعتين الأولى والثانية عند أخذ لقاح أسترازينيكا.وقد تسلّمت سلطنة عمان السبت الماضي ١٠٠ ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد- أسترازينيكا" المُضاد لفيروس ‎كورونا كوفيد ١٩ مُقدمة من الهند، وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات ‏ويُعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم.يُذكر أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شركة فايزر - بيونتك خلال الفترة الماضية لا يشملهم التحصين الحالي وستعلن وزارة الصحة العمانية عن موعد أخذ الجرعة الثانية الخاصة بهم في وقت لاحق.