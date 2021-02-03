قوات الاحتلال تهدم تجمع بدوى فى الضفة الغربية

قال سكان تجمع حمصة الفوقا البدوي في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في هدم التجمع مستخدما ثلاث جرافات ترافقها قوة عسكرية.وقال نظام أبو الكباش في اتصال مع "رويترز"، إنه "دخلت ثلاث جرافات إلى التجمع وبدأت عملية الهدم لأول مسكن والعملية مستمرة".وأضاف "أحضروا معهم ونشات وعمال يقومون بتحميل ما يهدمونه حتى لا نعيد بناءه".ويقع التجمع وسط سهول شاسعة وجبال تمتد عدة كيلومترات في أقصى الشمال الشرقي للضفة الغربية، ويسكن فيه حوالي 130 مواطنًا بينهم نساء وأطفال يعملون في تربية المواشي.