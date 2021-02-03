رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تهدم تجمع بدوى فى الضفة الغربية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال سكان تجمع حمصة الفوقا البدوي في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في هدم التجمع مستخدما ثلاث جرافات ترافقها قوة عسكرية.

وقال نظام أبو الكباش في اتصال مع "رويترز"، إنه "دخلت ثلاث جرافات إلى التجمع وبدأت عملية الهدم لأول مسكن والعملية مستمرة".

وأضاف "أحضروا معهم ونشات وعمال يقومون بتحميل ما يهدمونه حتى لا نعيد بناءه".

ويقع التجمع وسط سهول شاسعة وجبال تمتد عدة كيلومترات في أقصى الشمال الشرقي للضفة الغربية، ويسكن فيه حوالي 130 مواطنًا بينهم نساء وأطفال يعملون في تربية المواشي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الحكومة تنفى صحة فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس