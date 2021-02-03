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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري بالقاهرة.. كيف دعمت مصر لبنان في عهد السيسي؟

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:20 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
مروة عنبر
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وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القاهرة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

من المقرر أن يلتقى الحريرى اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة مهمة، ينتقل بعدها إلى باريس، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وجاءت الزيارة بعد استقبال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون عون السفير المصري في لبنان أمس، ناقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات اللبنانية.

وكان الحريري ينتظر موعد هذا اللقاء منذ بداية السنة، وكان قد انتظر تحديده منذ كان في الامارات العربية المتحدة منتصف الشهر الماضي، وفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية.

وستتناول المحادثات آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

-أهمية زيارة الحريرى للقاهرة
تأتي تلك الزيارة فى ظل التعاون المشترك بين البلدين وحرص القاهرة على الوقوف بجانب أشقائها وخاصة لبنان فى ظل الأوضاع الصعبة الذى يعيشها لبنان في تلك الفترة.

وكان وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، شدد على أن التعاون اللبناني المصري، استراتيجي في مجال الأمن الغذائي لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل التبادل بما يصب في مصلحة البلدين.

كما بحث الوزير اللبنانى مع سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله خصوصا في ظل الأزمة التي تحيط بالاقتصاد اللبناني.

كما بحث الطرفان ملف استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.

-تعاون مصر مع لبنان فى ظل الأوضاع الصعبة
وفى 28 يناير الماضى، وصلت 3 طائرات مصرية محملة بالمساعدات الطبية إلى مطار رفيق الحريري في لبنان، في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان الشقيق، وتشمل المساعدات أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحفى لدى وصولها مطار رفيق الحريري، إن الطائرات المصرية التي وصلت لبنان هي جزء من الجسر الجوي الذى بدأ عقب أحداث مرفأ بيروت في أغسطس الماضى، وامتد على مدى الشهور والأسابيع الماضية.

وتابعت الوزيرة "جئت اليوم محملة بباقى المعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياج وجائحة في لبنان بتوجيهات من الرئيس السيسي.

-زيارة الحريرى للقاهرة فى 22 مارس 2017
فى 22 مارس من عام 2017، زار رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى القاهرة، التقى خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس السيسي للحريري التطلع للمضي قدما في تعزيز التعاون بين البلدين في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات، مشيدا بدوره في التوصل إلى توافق بين كافة مكونات الشعب اللبنانى.

وشدد الرئيس السيسي آنذاك على وقوف مصر ولبنان معا في المعركة المشتركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، منوها بضرورة معالجة جذور الأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها.

من جانبه، أكد الحريرى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن الدول والمجتمعات في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية دور مصر في هذا الصدد باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

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