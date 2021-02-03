مباراة كرة قدم تنتهي بمشاجرة وإصابة شاب بالعياط في الجيزة

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارا بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب تم التعدي عليه في مشاجرة داخل أحد الملاعب الرياضية، بمركز العياط بسبب مباراة كرة قدم؛ تمهيدًا لسؤاله حول الحادث.الواقعة بدأت بورود إخطار لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب داخل أحد الملاعب الرياضية، بنطاق المركز.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب إثر مباراة كرة قدم داخل الملعب، وأسفرت عن إصابة شاب يدعى "ع. ص" في العقد الثاني من العمر بجروح قطعية بالرأس نتيجة التعدي عليه بالضرب.وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التحقيق.