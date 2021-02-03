رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مباراة كرة قدم تنتهي بمشاجرة وإصابة شاب بالعياط في الجيزة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارا بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب تم التعدي عليه في مشاجرة داخل أحد الملاعب الرياضية، بمركز العياط بسبب مباراة كرة قدم؛ تمهيدًا لسؤاله حول الحادث.

الواقعة بدأت بورود إخطار لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصاب داخل أحد الملاعب الرياضية، بنطاق المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الشباب إثر مباراة كرة قدم داخل الملعب، وأسفرت عن إصابة شاب يدعى "ع. ص" في العقد الثاني من العمر بجروح قطعية بالرأس نتيجة التعدي عليه بالضرب.

وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

المرور يغلق محور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه (فيديو)

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

«الصحة»: تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس