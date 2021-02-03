في ذكرى وفاتها.. أبرز تسريحات أيقونة الموضة نادية لطفي

يحل علينا اليوم 3 فبراير ذكري وفاة الفنانة «بولا محمد مصطفى شفيق» والتي عرفت باسم نادية لطفي، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم مصرية من محافظة الشرقية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما باسم «نادية لطفي».استايلات فساتينها ما بين "الكب والاوف شولدر"تميزت نادية لطفي باختيارها للألون المبهجة، وعرفت في العصر الذهبي للسينما المصرية أنها أيقونة الموضة في ذلك الوقت، حيث كانت تختار الفساتين بعانية كبيرة، وكانت تختار ما بين السك والمجسم والمنفوش، الفستان المرفق معه الذيل الطويل، أما عن استايلات الفساتين فكانت مختلفة بين «الأوف شولدر»، «الكب»، «الرقبة العالية».تسريحات الشعرما بين "المرفوع الضخم والقصات البسيطة"كانت الفنانة نادية لطفي علامة من علامات الموضة في العصر الذهبي للسينما المصرية، حيث كان الكثير من السيدات تتابع إطلالاتها وخاصة قصات شعرها التي عرفت بأسمها في ذلك الوقت، فهي تنوعت خلال أعمالها السينمائية ما بين التصفيفات البسيطة ذات الأطراف الملفوفة فى الثلاثينات، والشعر بقصة طبيعية وذلك في فترة الأربعينات، والشعر المرفوع والضخم مع تصفيفه بطريقة بسيطة وكان هذا في فترة الستينات.الإكسسواراتتتنوع إكسسوارات الفساتين الخاصة بها ما بين القبعات، القفازات الخاصة بالفساتين، والتي تحمل نفس اللون وتُضفي شكل جميل ومُميز للفستان، ولذلك نصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات نادية لطفي "أيقونة الموضة" التي غني لها عبد الحليم حافظ بالحلوة.