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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفن شاب دهسته سيارة ميكروباص في الجيزة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه، دهسا على يد سائق «ميكروباص» في حادث مروري بطريق "القاهرة أسيوط" الزراعي.

تلقى ضباط مباحث مركز أبوالنمرس إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سير ووجود متوفى بطريق "القاهرة إسكندرية" الزراعي بجنوب الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص والمعاينة والاستماع إلى أقوال شهود العيان تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في طريقها إلى مركز أبوالنمرس، حاول قائدها تفادي سيارة أخرى فاصطدم بدراجة نارية ودهس قائدها والذي يدعي "ف. م" في العقد الثالث من العمر.

وطارد الأهالي السائق المتسبب في الحادث وأمكن ضبطه وتسلميه إلى قوات الأمن للتحقيق معه، وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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