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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الهيروين» يقود خباز للسجن المشدد 6 سنوات بالشرقية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:12 ص
جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة خباز بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين، وسنة عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 15999 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، ليوم 15 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو، رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب محمد مباشر، معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث من ضبط "مصطفى ع م" 36 سنة، خباز، مقيم دائرة مركز ديرب، بناء على إذن النيابة العامة ومعلومات السرية لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، و36 لفافة من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار.

وتم إحالته من قبل أحمد دياب، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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