إصابات كورونا في التشيك تتجاوز المليون حالة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك مليون حالة، ما يحد من الآمال في أن تتمكن إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا من تخفيف إغلاقها المشدد في أي وقت قريبا.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الدولة الواقعة في وسط أوروبا، التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، سجلت 9057 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء إلى مليون وثلاثة آلاف و657 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء.وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 16683 شخصا.