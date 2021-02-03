تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ أعمال كوبرى الفردوس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بكوبرى الفردوس المستحدث أعلى محور المشير طنطاوى الغربى، ومواصلة إجراء بعض التحويلات المرورية لمدة ستة أيام إضافية.وبدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة اعتبارًا من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحًا من يوم الإثنين 1 فبراير حتى يوم الأحد 7 فبراير، بالإضافة إلى الغلق الكلى غدا الخميس 4 فبراير من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت 6 فبراير.ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:- القادم من امتداد رمسيس إتجاه مناطق القاهرة الجديدة: يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيمينًا شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه شارع المخيم الدائم فيمينًا محور الشهيد فمطلع المشير الغربى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.- القادم من مناطق القاهرة الجديدة إتجاه إمتداد رمسيس إتجاه: يسلك محور المشير طنطاوى فيمينًا مخرج محور الشهيد إلى مناطق مدينة نصر والعباسية.ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.