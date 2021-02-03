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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية قبرص واليونان يبحثان تطورات القضية القبرصية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:04 ص
جريدة الدستور
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بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في اتصال هاتفي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الخطوات التالية فيما يتعلق بالقضية القبرصية والتطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال دندياس (في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ونقلتها وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء لقد أجريت، عقب اجتماعاتي الأخيرة في لندن، محادثة هاتفية مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، ناقشنا خلالها الخطوات التالية المتعلقة بالقضية القبرصية والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط".

جدير بالذكر أن جزيرة قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، فيما جرت آخر جولة من المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري إلا أنها فشلت في تحقيق أي نتائج.

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