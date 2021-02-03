«لايف ساينس» يثمن اكتشافات أسوان الأثرية

أشاد موقع "لايف ساينس" الأمريكي بالاكتشافات الأثرية الأخيرة في مدينة أسوان جنوب مصر، حيث اكتشف علماء الآثار في مصر بقايا معبد من العصر البطلمي وحصن روماني وكنيسة قبطية قديمة.وكانت مصر أعلنت أن الكنيسة شيدت على أنقاض الحصن الروماني الذي عُثر عليه في موقع أثري يُعرف بقلعة شيحة بمحافظة أسوان جنوب مصر.وتابع "لايف ساينس": "يعود تاريخ المعبد إلى سلالة البطالمة التي بدأت بعد حوالي عقدين من وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، كما تم تزيين المعبد المنهار،بلوحة غير مكتملة من الحجر الرملي تظهر إمبراطورًا رومانيًا".ووفقا للموقع، فإنه على الرغم من أن لوحة المعبد غير مكتملة، إلا أن علماء الآثار استطاعوا أن يروا أنها تصور مدخل المعبد.كما وجد علماء الآثار أيضًا نقشًا مكتوبًا بالخط الهيراطي (نظام الكتابة المتصل المحلي المستخدم في مصر القديمة) عن إمبراطور يوناني، بالإضافة إلى نقوش تظهر خراطيش (حروف هيروغليفية مصرية منحوتة في نقش بيضاوي عمودي) لملوك البطالمة.وأضاف الموقع: "سلط الاكتشاف الأخير مزيدًا من الضوء على الكنيسة القبطية المبكرة التي بنيت هناك للأقباط الذين يشكلون حوالي 10% من سكان مصر، وهم من نسل سلالة طويلة من المصريين القدماء الذين تحولوا لاحقًا إلى المسيحية في أوائل القرن الأول".