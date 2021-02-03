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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني: عودة طهران للاتفاق النووي مشروطة بعودة واشنطن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 ص
جريدة الدستور
منار احمد
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه مع عودة أميركا للاتفاق النووي ستعود إيران لتنفيذ التزاماتها، وسنرد على أي حسن نوايا بالمثل.

وبحسب قناة العالم الإيرانية، قال روحاني: "لا استبدال لأي بند في الاتفاق النووي ولا إضافة لأي أحد إليه".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولي السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.

وقال متحدث باسم الخارجية: "الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالب إيران في 28 يناير الماضي بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك.

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