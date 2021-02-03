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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء جلسات الاستماع لمواطني 68 قرية ضمن مبادرة التطوير بأسوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:59 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على نجاح الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة في الانتهاء من عقد كافة جلسات الاستماع التي استهدفت مواطني 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي بمركزى كوم أمبو وإدفو، بواقع 9 مجالس قروية وتوابعهم بمركز كوم أمبو و11 مجلس قروى وتوابعه بمركز إدفو، من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثي سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس

وأوضح محافظ أسوان أن آخر هذه الجلسات شهدتها قرى البصيلية الوسطى، والحجز بحري وقبلي، والقنان بإدفو حيث تم عرض الخطط التنموية على ممثلي أهالي القرى المستهدفة بحضور مسؤولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا تزامن مع البدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى ضمن 53 مشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياه كريمة داخل قريتي الرئيسية بإدفو، والمنشية الجديدة بكوم أمبو بإعتمادات 198 مليون جنيه، ويأتي تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه، وجارى إستكمال المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع.

ومن جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان، بأن جلسات الاستماع حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تحقيق التواصل المباشر بين المسئولين بقطاعات البنية التحتية والخدمية المختلفة، والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية.

و أشار إلى أنه بدأ طرح 20 مشروع بواسطة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان وهو الذى توازى مع قيام الجهات الأخرى بطرح المشروعات بالقرى المستهدفة، ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والطرق، والغاز الطبيعي، والصحة، والطب البيطري، والتعليم، والتموين، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء وغيرها.

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