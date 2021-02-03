«مستثمرو أكتوبر» تتعاون مع «الأهرام الكندية» لتطوير مصانع المدينة

عقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، اجتماعا موسعًا مع جامعة الأهرام الكندية لبحث أوجه التعاون بين الطرفين والاستفادة من إمكانيات الجامعة فى تطوير الصناعة المصرية بحيث يكون الجانب العلمي مكملًا للجانب التطبيقى داخل المصانع.وقال الدكتور محمد خميس شعبان، إن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تسير فى اتجاه الدمج والتكامل بين البحث العلمى والصناعة لأنه هو الطريق الصحيح الذى يجب أن تسلكه مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تمتع مصر بخبراء وجامعات ومراكز بحثية ضخمة نستطيع الإعتماد عليها فى إحداث ثورة صناعية حقيقية لمصر.وصاغ الطرفين ألية عمل تم الاتفاق علي متابعتها وإعداد بروتوكول تعاون رسمى كى تدخل حيز التنفيذ فورًا، تدور هذه الألية حول جوانب استفادة الطرفين من هذا التكامل ما بين الجانب العلمى والبحثى فى الجامعة وبين الجانب الصناعى تحت مظلة جمعية المستثمرين، حيث تستفيد الجامعة فى تدريب الطلاب داخل مصانع الأثاث بصفة دورية (يوم أسبوعيا) بما يسهم فى تعزيز الجانب العلمى والإستفادة من خبرات أصحاب المصانع فى دعوتهم لتقييم مشرعات التخرج، بالإضافة إلى ربط المناهج التعلميية بإحتياجات المصانع والمجتمع، وتنفيذ العينات الأولية للمنتجات التصميمية داخل المصانع بما يوفر على الطالب تكلفة التصنيع، علاوة على الدعم الفنى لمعامل ورش الأثاث داخل الكلية.على الجانب الأخر، تكمن جوانب استفادة المجتمع الصناعى فى تقديم استشارات تصميمية، وإيجاد حلول علمية للمشكلات الصناعية خلال إدراجها فى رسائل الماجيستير والدكتوراة، وتقديم تصميمات معاصرة للأثاث فى ضوء رؤية المصنع ومتطلبات المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على نقاط الضعف لدى الخريجين لإيجاد الحلول الأكادمية لها وتلافيها فى الأجيال المستقبلية، ودعم الجانب التسويقى من خلال تصوير المنتجات وإعداد كتالوجات مطبوعة ورقمية بصورة احترافية، ودعوة أصحاب المصانع ليكونو أعضاء بمجالس الكلية والجامعة مما يعكس رؤيتهم للجانب الأكاديمي بشكل مباشر.كما ستقوم جامعة الأهرام الكندية على إظهار منتجات المصانع بصورة جيدة على المنصة التى يوم الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بإنشائها الأن مع شركة "تواصل" كأول منصة لتسويق الصناعة المصرية محليا وعالميا طريق التجارة الإليكترونية.