رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر» تتعاون مع «الأهرام الكندية» لتطوير مصانع المدينة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:52 ص
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
طباعة
عقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، اجتماعا موسعًا مع جامعة الأهرام الكندية لبحث أوجه التعاون بين الطرفين والاستفادة من إمكانيات الجامعة فى تطوير الصناعة المصرية بحيث يكون الجانب العلمي مكملًا للجانب التطبيقى داخل المصانع.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، إن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تسير فى اتجاه الدمج والتكامل بين البحث العلمى والصناعة لأنه هو الطريق الصحيح الذى يجب أن تسلكه مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تمتع مصر بخبراء وجامعات ومراكز بحثية ضخمة نستطيع الإعتماد عليها فى إحداث ثورة صناعية حقيقية لمصر.

وصاغ الطرفين ألية عمل تم الاتفاق علي متابعتها وإعداد بروتوكول تعاون رسمى كى تدخل حيز التنفيذ فورًا، تدور هذه الألية حول جوانب استفادة الطرفين من هذا التكامل ما بين الجانب العلمى والبحثى فى الجامعة وبين الجانب الصناعى تحت مظلة جمعية المستثمرين، حيث تستفيد الجامعة فى تدريب الطلاب داخل مصانع الأثاث بصفة دورية (يوم أسبوعيا) بما يسهم فى تعزيز الجانب العلمى والإستفادة من خبرات أصحاب المصانع فى دعوتهم لتقييم مشرعات التخرج، بالإضافة إلى ربط المناهج التعلميية بإحتياجات المصانع والمجتمع، وتنفيذ العينات الأولية للمنتجات التصميمية داخل المصانع بما يوفر على الطالب تكلفة التصنيع، علاوة على الدعم الفنى لمعامل ورش الأثاث داخل الكلية.

على الجانب الأخر، تكمن جوانب استفادة المجتمع الصناعى فى تقديم استشارات تصميمية، وإيجاد حلول علمية للمشكلات الصناعية خلال إدراجها فى رسائل الماجيستير والدكتوراة، وتقديم تصميمات معاصرة للأثاث فى ضوء رؤية المصنع ومتطلبات المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على نقاط الضعف لدى الخريجين لإيجاد الحلول الأكادمية لها وتلافيها فى الأجيال المستقبلية، ودعم الجانب التسويقى من خلال تصوير المنتجات وإعداد كتالوجات مطبوعة ورقمية بصورة احترافية، ودعوة أصحاب المصانع ليكونو أعضاء بمجالس الكلية والجامعة مما يعكس رؤيتهم للجانب الأكاديمي بشكل مباشر.

كما ستقوم جامعة الأهرام الكندية على إظهار منتجات المصانع بصورة جيدة على المنصة التى يوم الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بإنشائها الأن مع شركة "تواصل" كأول منصة لتسويق الصناعة المصرية محليا وعالميا طريق التجارة الإليكترونية.

موضوعات متعلقة

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس