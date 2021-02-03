رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة الإرهابي «محمود عزت»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:52 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات، وبراءة سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

«الصحة»: تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا.. و47 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

السيسي يستقبل سعد الحريري بقصر الاتحادية اليوم

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

فرنسا: أسترازينيكا غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)

«اللي باعنا خسر دلعنا».. مفردات الخسارة في الحارة المصرية

محمود مطر يروى تفاصيل السنوات الأخيرة فى حياة السندريلا

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس