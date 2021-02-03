جامعة القاهرة تنعى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا المتوفى بكورونا

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور محمد علي محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد وأسرة الكلية والجامعة، وعبر عن اعتزازه بالدكتور محمد نوفل.وتوجه الدكتور محمد الخشت، بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.