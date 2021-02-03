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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. استئناف محاكمة 3 متهمين بغسل الأموال في حلوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:10 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بأمانة سر ياسر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين متورطين في غسل الأموال في منطقة حلوان.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر إحالتهم لمحكمة الجنايات أن المتهم الأول "حسام.م"، غسل أموال مقدارها 360ألف جنيه والمتحصلة من جريمة إخفاء أموال مسروقة بإحدي القضايا بأن حاز كامل المبلغ، واستثمر جانبا منهم بمقدار 110 آلاف جنيه لشراء سيارة ومبلغ 150ألفا لشراء عقار ومبلغ 2400جنيه؛ لشراء مصوغات ذهبية وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره وإخفاء جريمته مع علمه بمصدر تلك الأموال.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني "سيد.م" غسل أموال بمقدار 150 ألف جنيه والمتحصلة من ذات الجريمة، بأن حاز كامل المبلغ وتصرف فيهم بأن نقل منهم مبلغ 70 ألف جنيه المتهمة فريال وأودع لدي المدعو حمادة حلمي مبلغ 80ألف جنيه، وذلك بقصد اخفاء المال وتمويه مصدره وإخفاء جريمته دون اكتشافها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة فريال تلقت أموال مقدارها 70 ألف جنيه من ضمن الأموال محل الوصف السابق بأن اكتسبتهم من المتهم الثاني، وأودعت منهم  50750 ألف جنيه لحسابها الشخصي بأحد البنوك، ودفعت مبلغ 10 آلاف لشقيقها الذي أودع تلك الأموال بحاسبها البنكي، وذلك بقصد اخفاء مصدر تلك الأموال.

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