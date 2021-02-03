عيضة المنهالي يقدم «شموخ العز» من أشعار نهيان بن زايد

طرح المطرب الإماراتي عيضة المنهالي، أغنية جديدة بعنوان "شموخ العز" من ألحانه وغنائه عبر قناته الرسمية باليوتيوب، وهي من توزيع إبراهيم السويدي.واهدى عيضة المنهالي الأغنية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.وقد عرضت أغنية "شموخ العز" في موقع "يوتيوب" من خلال فيديو ممنتج خصيصًا، حمل لقطات متنوعة للشيخ محمد بن زايد، متضمنة كلمات الأغنية المعبرة بمحبة خالصة له.