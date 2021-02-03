اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في السلام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى السلام.وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م"، سائق، و"عوض.ص"، قهوجى، و"على.س"، سائق، تهمة سرقة المسروقات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة للمجنى عليه " سعدى.ي" وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية بالإكراه الواقع عليه، بأن استغلوا استقلاله السيارة رفقتهم وأشهر المتهم الثانى سلاح أبيض فى وجهه مهددًا إياه بإيذائه، ومطالبا إياه بتسليم كافة متعلقاته، فيصوت الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.