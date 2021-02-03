كوريا الجنوبية تؤكد أول حالات إصابة محلية بسلالات مختلفة من كورونا

أكدت السلطات الصحية أول حالات إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم انتقالها محليا في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.وقالت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إنه تم تأكيد خمس حالات، مرتبطة بسلالات مختلفة هذا الأسبوع، جميع الإصابات كانت داخل البلاد.وفي أعقاب هذا التطور، تضاعف السلطات إجراء عمليات فحص مزدوجة لمراقبة الأشخاص الذين كانوا قد خالطوا المصابين وتعزز المراقبة ذات الصلة.وأضافت الهيئة أنها مسألة وقت فقط قبل أن تنتشر السلالات الجديدة في البلاد مؤكدة ضرورة أن يبقى الاتصال بالأشخاص الذين وصلوا من الخارج عند الحد الأدنى.وأربعة من المرضى الخمسة مصابون بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا، وتبين أنهم زاروا منازل أقرباء لهم، الذين وضعوا في عزل ذاتي في إقليمي ساوث جيونجسانج وساوث جيولا.