عقب تأجيله.. بايدن يلقي خطابا حول السياسة الخارجية غدا

عقب تأجيل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول السياسية الخارجية، تقرر أن يلقيه غدا الخميس.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "بايدن سيزور وزارة الخارجية يوم الخميس لإلقاء خطاب حول استعادة دور أمريكا في العالم".وأفاد مصدر في الإدارة الأمريكية، أن بايدن يعتزم إلقاء خطاب حول رؤيته للسياسة الخارجية، وكذلك التوقيع على عدد من المراسيم في مجال السياسة الخارجية، وفقا لما نقلته قناة "إن بي سي" الأمريكية.يذكر أن الإدارة الجديدة علقت عددا من صفقات الأسلحة إلى دول أخرى، فيما أشارت وزارة الخارجية إلى أن التعليق مرتبط بعمليات التسليم والمعاملات غير المكتملة في قطاع الدفاع.وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الأمر يعود إلى حاجة القيادة الجديدة لتقييم مثل هذه المعاملات، وهو إجراء شائع عندما تبدأ إدارة جديدة مهام عملها، وفقا للقناة.